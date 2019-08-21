2019-08-21T13:01:07+03:00
Общество

Региональный оператор не может закончить капремонт 158 домов в Челябинской области

Почему это произошло
Андрей СОКОЛОВ
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В Челябинске остановили капремонт сотен домов.В Челябинске остановили капремонт сотен домов.Фото: Андрей АБРАМОВ
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21 августа на заседании комитета по строительству Законодательного собрания гендиректор фонда капремонта Вадим Борисов с грустью сообщил:

— На 158 объектах мы не можем закончить капитальный ремонт.

И объяснил почему. Оказывается, муниципальные власти никак не могут принять решение о признании этих зданий аварийными. А раз нет такого документа, то тратить народные деньги на латание дыр и оштукатуривание закон запрещает.

Во время капремонтов 205 домов «на глаз» признаны ветхими. 47 домов получили этот статус официально.

— Остальные зависли, и мы не в силах это изменить, — сказал Вадим Борисов. — Например, на доме есть трещина. Подрядчик не может ее обследовать. А вдруг эта трещина, влияет она на конструктив? А в местной администрации нам отвечают: «Сделайте потолще отмостку». Но мы так не работаем!

КСТАТИ

План по капремонту в Челябинской области выполнен на 77,7%.

В этом году запланировано привести в порядок 1713 домов.

Собираемость платы за капремонт — 89,35% (среднероссийский показатель 92%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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