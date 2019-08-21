«Увидел первый раз и уже зовет мама»: в Челябинске спасают выжившего в автокатастрофе ребенка

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-21T15:10:22+03:00

Ребенок выжил в аварии. Его мама сейчас в реанимации. Фото: СОЦСЕТИ

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20 августа из реанимации в Областную детскую больницу привезли двухлетнего мальчика. Вместе с мамой он ехал на авто и попал в аварию. Родительница в тяжелом состоянии в реанимации Копейска. Сидеть в больнице с раненым мальчиком некому. А в самой клинике нет вакансии няни. Поэтому на сиделку жертвуют благотворители.

— Сначала нам сообщили, что там девочка. Было не до подробностей, жизнь спасали. Взяли платья и куклы. Потом пришлось съездить за машинками и штанами для мальчика. Мы оплатили ему сиделку, — рассказали в объединение “Женщины Евразии”, которое помогает больничным сиротам.

Ночь ребенок провел с сиделкой. В больнице элементарно нет того человека, кто должен кормить маленьких пациентов, которые остались без родителей. И уже в первый день случилось маленькое чудо.

— Переночевал с сиделкой Юлией одну ночь и стал звать ее мамой. Врачи удивляются: «До сих пор молчал, а сегодня начал говорить!» . Жаль, что преждевременными оказались радужные прогнозы: мальчику будут делать повторную операцию на ручке. Придется продлить пребывание сиделки, по крайней мере, на неделю, — добавили в организации.

Если хотите помочь благотворителям оплатить сиделку, то смотрите информацию здесь. В назначении платежа укажите «НА СИДЕЛКУ ДЕНИСКЕ».

ИСТОЧНИК KP.RU