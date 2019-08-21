2019-08-21T15:26:50+03:00
Происшествия

Убивший жену депутат из Челябинской области сделал это на глазах у детей

Дело взяли на контроль в прокуратуре
Андрей АБРАМОВ
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За убийство грозит до 15 лет колонии.За убийство грозит до 15 лет колонии.Фото: СОЦСЕТИ
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О трагедии в поселке Локомотивный в Челябинской области говорит вся страна. 50-летний депутат Азат Зарипов подозревается в убийстве супруги. Причем преступление было совершено на глазах у детей. Из-за этого прокуратура региона взяла дело на контроль.

Убитая Елена Зарипова была на 18 лет младше своего супруга. Вместе они растили троих детей, но общими были только двое. Ребята пока у родственников. Сообщается, что во время семейной ссоры, Азат схватился за ружье и выстрелил в жену.

КП-Челябинск сообщили, что причиной для убийства послужила ревность. Впрочем друзья о семье отзываются исключительно в положительном ключе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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