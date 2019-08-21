Убивший жену депутат из Челябинской области сделал это на глазах у детей

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-21T15:26:50+03:00

Изменить размер текста: A A

О трагедии в поселке Локомотивный в Челябинской области говорит вся страна. 50-летний депутат Азат Зарипов подозревается в убийстве супруги. Причем преступление было совершено на глазах у детей. Из-за этого прокуратура региона взяла дело на контроль.

Убитая Елена Зарипова была на 18 лет младше своего супруга. Вместе они растили троих детей, но общими были только двое. Ребята пока у родственников. Сообщается, что во время семейной ссоры, Азат схватился за ружье и выстрелил в жену.

КП-Челябинск сообщили, что причиной для убийства послужила ревность. Впрочем друзья о семье отзываются исключительно в положительном ключе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU