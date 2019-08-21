2019-08-21T15:36:45+03:00
Авто

Жители Челябинской области скупают легковые авто

Но в Екатеринбурге машины приобретают еще чаще
Андрей АБРАМОВ
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Челябинская область занимает девятое место в стране по объему проданных авто.Челябинская область занимает девятое место в стране по объему проданных авто.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За семь месяцев 2019 года в Челябинской области купили 22 500 новых легковушек. Исследование провело аналитическое агентство «Автостат». Результаты приводит газета «Южноуральская панорама».

По объему проданных легковых авто Южный Урал на девятом месте в стране. Наша доля — 2,6%. Всего же в России с января по июль продали более 866 тысяч легковушек. Соседи из Свердловской области в этом рейтинге на восьмом месте.

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом регион отстает сам от себя. За аналогичный период приобрели на 900 новых легковых автомобилей больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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