Студенты из Челябинской области лучше всех показали себя на масштабной стройке

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-21T15:44:10+03:00

Студенческие стройотряды из Челябинской области лучше всех потрудились на всероссийской стройке. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Во время отдыха ребята хорошо проявили себя на творческих и спортивных конкурсах

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Трудовые отряды студентов из Челябинской области стали лучшими на всероссийской стройке «Север» в Якутии. У южноуральцев наилучшие производственные показатели. Ребята работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом пишет портал «Полит74».

1 400 студентов со всей страны трудились на месторождении с 9 июля по 18 августа. Челябинскую область представили четыре отряда: «Практика» из Кыштыма, «Барс» из Магнитогорска, «Маяк» из Челябинска и сводный отряд «Южный Урал».

— Два месяца студенты вместе с рабочими выполняли земляные, дорожно-строительные, малярно-штукатурные и другие виды работ. Во время отдыха ребята хорошо проявили себя на творческих и спортивных конкурсах. Отряд «Маяк» занял первое место по производственным показателям, и второе место по совокупности показателей, — сообщили в министерстве образования Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU