2019-08-21T15:50:09+03:00
Общество

Прецедент в Челябинской области: абитуриенту поставили ноль баллов из-за неподписанного документа

Теперь 17-летний сирота не проходит на бюджет
Ирина КАРЕЛИНА
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Андрей Кулагин отказывается передавать свои персональные данные.Андрей Кулагин отказывается передавать свои персональные данные.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Андрей Кулагин окончил школу и решил выучиться на каменщика в Коркинском горно-строительном техникуме. Парень даже рассчитывал поступить на бюджет. Но что-то пошло не так, и в рейтинге абитуриентов Андрею поставили результат в ноль баллов. Это стало полной неожиданностью для него и его опекуна.

Причиной неудачи при поступлении оказалась бюрократическая формальность. Андрей не поставил подпись, которая подтверждает его согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам.

Но это не случайность, а принципиальная позиция. Андрей и его мама не хотят, чтобы личные данные молодого человека кому-то передавали.

Руководство техникума в недоумении. Случай в их практике беспрецедентный. Сейчас директор учебного заведения вместе с Министерством образования думают, как решить проблему. Ведь по закону техникум не вправе принять данные парня без его согласия и обучать анонима тоже не может. Тем временем все бюджетные места уже распределили. И Андрей, имея самые лучшие оценки, в список не попал. Он подал заявление в прокуратуру.

Но почему молодой человек так принципиален в этом вопросе? Что по этому поводу думает руководство техникума, Минобра Челябинской области, юристы и общественники? Читайте завтра на нашем сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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