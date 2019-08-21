Энтони Ярд провоцирует Сергея Ковалева перед боем в Челябинске
24 августа в Челябинске должны сразиться два величайших современных боксера — Энтони Ярд и наш земляк Сергей Ковалев. Перед поединком британец выбрал тактику заочной пикировки и всячески подразнивает российского спортсмена. Например, выложил в свой инстаграм снимок, на котором он якобы отправляет в нокаут Ковалева. Об этом пишет «Челябинск Сегодня».
Провокационный кадр, конечно, является фотошопом. Боксер из Челябинска по прилету на родину прокомментировал работы Ярда.
— Он называет себя львом, но я бы сказал, что он львенок. Буду его перевоспитывать. В силу своего опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча, — написал Сергей в своем инстаграме.
22 августа боксеры проведут открытую тренировку.
Глаза в глаза. Сергей Ковалев против Энтони Ярда.
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ИСТОЧНИК KP.RU