Энтони Ярд провоцирует Сергея Ковалева перед боем в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-21T16:10:38+03:00

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24 августа в Челябинске должны сразиться два величайших современных боксера — Энтони Ярд и наш земляк Сергей Ковалев. Перед поединком британец выбрал тактику заочной пикировки и всячески подразнивает российского спортсмена. Например, выложил в свой инстаграм снимок, на котором он якобы отправляет в нокаут Ковалева. Об этом пишет «Челябинск Сегодня».

Провокационный кадр, конечно, является фотошопом. Боксер из Челябинска по прилету на родину прокомментировал работы Ярда.

— Он называет себя львом, но я бы сказал, что он львенок. Буду его перевоспитывать. В силу своего опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча, — написал Сергей в своем инстаграме.

22 августа боксеры проведут открытую тренировку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727221" frameborder="0"></iframe> Глаза в глаза. Сергей Ковалев против Энтони Ярда.

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ИСТОЧНИК KP.RU