Тело 37-летнего мужчины вытащили из пруда в Челябинской области
Трагедия произошла под Миассом, в поселке Тыелга, днем 20 августа. 37-летний житель утонул в пруду. На поиски тела отправились спасатели.
— До темноты дно водоема прочесывали якорями-«кошками». Поиск результатов не дал. Сегодня, 21 августа, работы по поиску утонувшего были продолжены, тело нашли, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГОЧС Миасса.
Как сообщает местное издание «Newsmiass», сейчас следователи проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства смерти южноуральца.
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ИСТОЧНИК KP.RU