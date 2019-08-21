Водителя мусоровоза, устроившего смертельное ДТП с микроавтобусом, заключили под стражу

СЕГОДНЯ 17:16 2019-08-21T17:20:02+03:00

Следствие выяснило, что в момент аварии он был под наркотиками

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В Центральном районном суде Челябинска избрали меру пресечения 37-летнему водителю КАМАЗа, учинившему смертельное ДТП с микроавтобусом. Его отправили в СИЗО на два месяца — до 20 октября.

Южноуральцу вменяют нарушение ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшем смерть человека. При освидетельствовании в его крови был обнаружен морфин.

— На месте аварии врач поставил мне укол, какой именно, я не знаю, — заявил водитель мусоровоза в суде.

Мужчина был ранее судим. К тому же, это не первое ДТП, в которое он попадал.

Напомним, авария произошла ночью 20 августа на улице Блюхера в Челябинске. Мусоровоз врезался в микроавтобус. От удара автомобиль с пассажирами перевернулся на бок. В таком положении его протащило несколько метров. Травмы получили 13 человек. Одна из пострадавших, 17-летняя девушка, скончалась в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/726952" frameborder="0"></iframe> Авария мусоровоза и микроавтобуса в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU