В Магнитогорске пропала 13-летняя школьница

СЕГОДНЯ 18:30 2019-08-21T18:39:07+03:00

Если вы видели эту девушку, позвоните в полицию по номеру 102. Фото: Легион-СПАС

Ее не могут найти уже полтора месяца

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Елена Куломзина ушла из дома по адресу Пионерская, 28 в Магнитогорске еще в начале июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Девочку ищут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы Елены: рост 165 см, худощавая. Глаза серые, длинные русые волосы. На правой руке татуировка в виде буквы «Л».

Елена была в черном кардигане, розовой футболке и синих джинсах. Но могла переодеться.

Если вы видели эту девочку, знаете, где она находится, позвоните волонтерам: 8-908-576-47-33 Мария, 8-951-474-44-96 Анастасия, или в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU