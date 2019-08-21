В Магнитогорске пропала 13-летняя школьница
Елена Куломзина ушла из дома по адресу Пионерская, 28 в Магнитогорске еще в начале июля. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Девочку ищут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.
Приметы Елены: рост 165 см, худощавая. Глаза серые, длинные русые волосы. На правой руке татуировка в виде буквы «Л».
Елена была в черном кардигане, розовой футболке и синих джинсах. Но могла переодеться.
Если вы видели эту девочку, знаете, где она находится, позвоните волонтерам: 8-908-576-47-33 Мария, 8-951-474-44-96 Анастасия, или в полицию по номеру 102.
ИСТОЧНИК KP.RU