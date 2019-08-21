В Зауралье перевернулся «Москвич» с четырьмя пьяными пенсионерами
Пьяные покатушки пожилой компании в Курганской области закончились ДТП. 67-летний водитель «Москвича» не справился с управлением и съехал с дороги. Старенькое авто перевернулось на бок. Двое пожилых «гонщиков» отделались ушибами и ссадинами, а двух увезли в больницу.
Авария произошла в Каргапольском районе днем 20 августа.
— Водитель машины и 60-летняя пассажирка с травмами доставлены в Каргапольскую центральную районную больницу. Еще двум пассажирам, 65-летнему мужчине и 67-летней женщине, назначено амбулаторное лечение, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.
Машина ездила без номеров и не была застрахована. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU