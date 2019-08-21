В Зауралье перевернулся «Москвич» с четырьмя пьяными пенсионерами

СЕГОДНЯ 19:13 2019-08-21T19:13:08+03:00

Машину теперь на свалку. Фото: УГИБДД УМВД России по Курганской области

Двух из них с травмами увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Пьяные покатушки пожилой компании в Курганской области закончились ДТП. 67-летний водитель «Москвича» не справился с управлением и съехал с дороги. Старенькое авто перевернулось на бок. Двое пожилых «гонщиков» отделались ушибами и ссадинами, а двух увезли в больницу.

Авария произошла в Каргапольском районе днем 20 августа.

— Водитель машины и 60-летняя пассажирка с травмами доставлены в Каргапольскую центральную районную больницу. Еще двум пассажирам, 65-летнему мужчине и 67-летней женщине, назначено амбулаторное лечение, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Машина ездила без номеров и не была застрахована. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU