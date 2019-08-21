2019-08-21T21:32:39+03:00
Происшествия

ДТП с молоковозом в Челябинской области попало на видео

Водитель грузовика в больнице
Валентина ВАГАНОВА
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Всю дорогу залило молоком. Фото: «На дорогах Магнитки»/vk.comВсю дорогу залило молоком. Фото: «На дорогах Магнитки»/vk.com
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Сегодня, 21 августа, в Магнитогорске перевернулась цистерна с молоком. По словам очевидцев, молоковоз столкнулся с Chevrolet Lanos. ДТП произошло около 11 часов по улице Северный переход.

— Проезжала сейчас от ККЦ вверх, в сторону правого берега, у моста авария. Толком не поняла, там вроде цистерна и легковушка. Стоит «скорая», носилки. В общем, ужас, — написала в соцсетях жительница города.

Водитель молоковоза в больнице. Фото: «На дорогах Магнитки»/vk.com

Водитель молоковоза в больнице. Фото: «На дорогах Магнитки»/vk.com

Обе машины получили серьезные повреждения. Всю дорогу залило молоком. В Сети появилось видео момента столкновения, снятого на видеорегистратор. На нем видно, что водитель иномарки подрезал молоковоз.

По словам сотрудников молочного комбината, водитель КАМАЗа находится в больнице в тяжелом состоянии.

ДТП с молоковозом и иномаркой в Челябинской области.Видео: «На дорогах Магнитки»/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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