ДТП с молоковозом в Челябинской области попало на видео

СЕГОДНЯ 21:22 2019-08-21T21:32:39+03:00

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Сегодня, 21 августа, в Магнитогорске перевернулась цистерна с молоком. По словам очевидцев, молоковоз столкнулся с Chevrolet Lanos. ДТП произошло около 11 часов по улице Северный переход.

— Проезжала сейчас от ККЦ вверх, в сторону правого берега, у моста авария. Толком не поняла, там вроде цистерна и легковушка. Стоит «скорая», носилки. В общем, ужас, — написала в соцсетях жительница города.

Водитель молоковоза в больнице. Фото: «На дорогах Магнитки»/vk.com

Обе машины получили серьезные повреждения. Всю дорогу залило молоком. В Сети появилось видео момента столкновения, снятого на видеорегистратор. На нем видно, что водитель иномарки подрезал молоковоз.

По словам сотрудников молочного комбината, водитель КАМАЗа находится в больнице в тяжелом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727294" frameborder="0"></iframe> ДТП с молоковозом и иномаркой в Челябинской области.Видео: «На дорогах Магнитки»/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU