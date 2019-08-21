ДТП с молоковозом в Челябинской области попало на видео
Сегодня, 21 августа, в Магнитогорске перевернулась цистерна с молоком. По словам очевидцев, молоковоз столкнулся с Chevrolet Lanos. ДТП произошло около 11 часов по улице Северный переход.
— Проезжала сейчас от ККЦ вверх, в сторону правого берега, у моста авария. Толком не поняла, там вроде цистерна и легковушка. Стоит «скорая», носилки. В общем, ужас, — написала в соцсетях жительница города.
Водитель молоковоза в больнице. Фото: «На дорогах Магнитки»/vk.com
Обе машины получили серьезные повреждения. Всю дорогу залило молоком. В Сети появилось видео момента столкновения, снятого на видеорегистратор. На нем видно, что водитель иномарки подрезал молоковоз.
По словам сотрудников молочного комбината, водитель КАМАЗа находится в больнице в тяжелом состоянии.
ДТП с молоковозом и иномаркой в Челябинской области.Видео: «На дорогах Магнитки»/vk.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU