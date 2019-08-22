2019-08-22T05:55:23+03:00
Общество

Бизнесмены взяли оценку земли на Южном Урале в свои руки

Представителей бизнеса возмущает, что кадастровая стоимость участков беспардонно растет каждый год
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Стоимость земли выросла в несколько раз, а значит, будут расти и налоги.Стоимость земли выросла в несколько раз, а значит, будут расти и налоги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На Южном Урале будет создана еще одна комиссия для оспаривания результатов кадастровой оценки. В нее войдут предприниматели и независимые эксперты. До этого в Челябинской области работала всего одна комиссия при Росреестре, сообщает пресс-служба министерства имущества Челябинской области.

На днях были официально опубликованы промежуточные итоги оценки земель сельхозназначения, промышленности, водного фонда, а также особо охраняемых территорий. Многие участки подорожали в несколько раз, а это ведет к повышению налогов для простых людей и юридических лиц , владеющих землей. Результаты оценки можно оспорить, но только конца этого месяца. Позже оспорить кадастровую оценку можно будет только в суде. Бизнесмены надеются, что комиссия поможет им решать вопросы оценки в досудебном порядке.

Отчет по кадастровой оценке должны утвердить не позднее 1 декабря, а с 1 января 2020 года по новой кадастровой стоимости участков начнут рассчитывать налоги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянку из Челябинска отправили вставать на учет по беременности в Ташкенте
Жителей Челябинска ждет последний летний денек, а потом — утепляемся
Женщина со шрамами на лице от укуса собаки пропала в Магнитогорске
«Бабушки нового поколения»: жители Челябинской области обсуждают женщин с разноцветными волосами
Мужчина погиб во время любовных утех в Челябинской области
Кладбище домашних игрушек: жителей Челябинска пугают огромные старые медведи
ДТП с молоковозом в Челябинской области попало на видео
Глава Челябинска Наталья Котова назначила нового советника
В Зауралье перевернулся «Москвич» с четырьмя пьяными пенсионерами
В Магнитогорске пропала 13-летняя школьница
Жителей Челябинска просят покинуть жилье на 10 дней для уборки квартиры соседки с синдромом Плюшкина
У юннатов Озерска появился кенгуру
Водителя мусоровоза, устроившего смертельное ДТП с микроавтобусом, заключили под стражу
Тело 37-летнего мужчины вытащили из пруда в Челябинской области
Энтони Ярд провоцирует Сергея Ковалева перед боем в Челябинске
Прецедент в Челябинской области: абитуриенту поставили ноль баллов из-за неподписанного документа
Студенты из Челябинской области лучше всех показали себя на масштабной стройке
Жители Челябинской области скупают легковые авто