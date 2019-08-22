Бизнесмены взяли оценку земли на Южном Урале в свои руки

СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-22T05:55:23+03:00

Стоимость земли выросла в несколько раз, а значит, будут расти и налоги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На Южном Урале будет создана еще одна комиссия для оспаривания результатов кадастровой оценки. В нее войдут предприниматели и независимые эксперты. До этого в Челябинской области работала всего одна комиссия при Росреестре, сообщает пресс-служба министерства имущества Челябинской области.

На днях были официально опубликованы промежуточные итоги оценки земель сельхозназначения, промышленности, водного фонда, а также особо охраняемых территорий. Многие участки подорожали в несколько раз, а это ведет к повышению налогов для простых людей и юридических лиц , владеющих землей. Результаты оценки можно оспорить, но только конца этого месяца. Позже оспорить кадастровую оценку можно будет только в суде. Бизнесмены надеются, что комиссия поможет им решать вопросы оценки в досудебном порядке.

Отчет по кадастровой оценке должны утвердить не позднее 1 декабря, а с 1 января 2020 года по новой кадастровой стоимости участков начнут рассчитывать налоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU