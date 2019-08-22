2019-08-22T05:59:46+03:00
Общество

Кладбище домашних игрушек: жителей Челябинска пугают огромные старые медведи

Горожане «украшают» ими клумбы
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такое украшение палисадников. Фото: vk.com/podslushano_kopВот такое украшение палисадников. Фото: vk.com/podslushano_kop
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Наверняка, каждый хотя бы однажды встречал выставленную на улицу огромную мягкую игрушку времен СССР. Советские мальчики и девочки выросли, а их детям такое не нужно, не интересно. Да и занимают «пылесборники» полкомнаты. Но выбросить в мусорный контейнер друга детства рука не поднимается. Поэтому гигантские потрепанные плюшевые мишки оказываются на газонах и в палисадниках. На фото — пример из двора в Копейске.

— А, может, не стоит так украшать город? Мой маленький племянник боится проходить мимо, — возмутилась Светлана Гельрод.

— Это чтобы дети по палисаднику на лазали,- иронично предположил Вадим Толмачев.

— Кладбище домашних игрушек, — назвала эту картину Ирина Кривоногова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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