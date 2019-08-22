2019-08-22T06:16:13+03:00
Происшествия

Мужчина погиб во время любовных утех в Челябинской области

И его гибель была предсказуема
Лидия ПЕСКОВА
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Убийца пришел с повинной и был задержан.Убийца пришел с повинной и был задержан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Медицине известны случаи, когда влюбленные умирают прямо во время любовных утех. Обычно подводит сердце. На этот раз все оказалось куда банальнее. Соперника из ревности зарезал другой мужчина, сообщает Следственный комитет по Миассу.

Трагедия разыгралась в миасском поселке Тургояк. В небольшом частном домике здесь проживала нестандартная троица: женщина и двое мужчин. Компания зарабатывала на жизнь сбором грибов и ягод, сдавала металлолом, а на досуге выпивала. Причем в постели у дамы по очереди ночевали оба. Так что трагедия была вполне предсказуема.

— В ночь на воскресенье 40-летний мужчина увидел интимную сцену с участием своего 33-летнего друга и пришел в ярость. Он зарезал соперника кухонным ножом во время любовной связи, — рассказал руководитель миасского следственного отдела областного СУ СКР Анатолий Селиверстов.

Ревницев уже сидел за убийство. За новое преступление ему грозят 15 лет заключения. Однако, так как он сам пришел в полицию с повинной, наказание могут смягчить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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