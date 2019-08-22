2019-08-22T06:27:09+03:00
Общество

«Бабушки нового поколения»: жители Челябинской области обсуждают женщин с разноцветными волосами

Моду на яркие оттенки поддержала не только молодежь
Ирина КАРЕЛИНА
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Яркие оттенки сейчас в моде. Фото: vk.com/chel_kopЯркие оттенки сейчас в моде. Фото: vk.com/chel_kop
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На летних каникулах школьники выкрасили волосы во все цвета радуги: синий, красный, зеленый, фиолетовый и розовый, ставший уже почти классикой. Но и старшее поколение не отстает. Но кого-то это удивляет. В копейской группе в ВК выложили фото двух женщин с яркими розовыми и красными волосами.

— А вот и новое поколение бабушек подъехало! Еще про молодежь что-то говорят! На себя бы посмотрели! — подписала Оксана Шилова.

— Молодцы! Так держать! — ответили другие пользователи соцсети.

В общем, мнения разделились.

— Радужное окрашивание сейчас на пике, — комментирует корреспонденту КП-Челябинск парикмахер Анна Селезнева. — Почему все решили, что это прерогатива молодых? У меня много клиенток 30 плюс и даже за 50, которые хотят окрасить прядки, кончики, а иногда и все волосы в яркий цвет. Если на работе нет строгих правил, касающихся внешнего вида, — почему бы и нет?! А те, кому профессия не позволяет, красятся ярко перед отпуском. Или применяем такую фишку: верхний слой волос оставляем естественного цвета, а под ними — хоть во все цвета радуги. Закончился рабочий день — просто убираешь верхние волосы в хвост, и вот ты уже на позитиве!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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