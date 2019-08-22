Женщина со шрамами на лице от укуса собаки пропала в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-22T06:41:20+03:00

На ее руках тоже особые приметы — следы от порезов

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Танзиля Карынбаева ушла из дома по улице Пушкина в Магнитогорске еще 8 августа. За две минувших недели от нее не было ни одной весточки. Сейчас женщину ищут полиция и волонтеры, сообщает поисковый отряд «Легион-СПАС».

Пропавшая невысокая, 160 см. По паспорту ей 42 года, но выглядит немного старше — можно дать под 50. В день исчезновения Танзиля была одета в спортивный костюм с бело-серыми пятнами. Но есть и более существенные приметы. На руках женщины сохранились шрамы от старых порезов, а на лице — заметный шрам от укуса собаки.

Если вы видели эту даму, позвоните на горячую линию отряда «Легион-СПАС» по телефону 8 (351) 277-911 или сообщите об этом в любой отдел полиции.

Также можно звонить на мобильные номера волонтеров: 8-908-576-47-33 (Мария) или 8-951-474-44-96 (Анастасия).

ИСТОЧНИК KP.RU