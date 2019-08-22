2019-08-22T06:41:20+03:00
Общество

Женщина со шрамами на лице от укуса собаки пропала в Магнитогорске

На ее руках тоже особые приметы — следы от порезов
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Пропавшую ищут уже две недели.Пропавшую ищут уже две недели.
Изменить размер текста:

Танзиля Карынбаева ушла из дома по улице Пушкина в Магнитогорске еще 8 августа. За две минувших недели от нее не было ни одной весточки. Сейчас женщину ищут полиция и волонтеры, сообщает поисковый отряд «Легион-СПАС».

Пропавшая невысокая, 160 см. По паспорту ей 42 года, но выглядит немного старше — можно дать под 50. В день исчезновения Танзиля была одета в спортивный костюм с бело-серыми пятнами. Но есть и более существенные приметы. На руках женщины сохранились шрамы от старых порезов, а на лице — заметный шрам от укуса собаки.

Если вы видели эту даму, позвоните на горячую линию отряда «Легион-СПАС» по телефону 8 (351) 277-911 или сообщите об этом в любой отдел полиции.

Также можно звонить на мобильные номера волонтеров: 8-908-576-47-33 (Мария) или 8-951-474-44-96 (Анастасия).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россиянку из Челябинска отправили вставать на учет по беременности в Ташкенте
Жителей Челябинска ждет последний летний денек, а потом — утепляемся
«Бабушки нового поколения»: жители Челябинской области обсуждают женщин с разноцветными волосами
Мужчина погиб во время любовных утех в Челябинской области
Кладбище домашних игрушек: жителей Челябинска пугают огромные старые медведи
Бизнесмены взяли оценку земли на Южном Урале в свои руки
ДТП с молоковозом в Челябинской области попало на видео
Глава Челябинска Наталья Котова назначила нового советника
В Зауралье перевернулся «Москвич» с четырьмя пьяными пенсионерами
В Магнитогорске пропала 13-летняя школьница
Жителей Челябинска просят покинуть жилье на 10 дней для уборки квартиры соседки с синдромом Плюшкина
У юннатов Озерска появился кенгуру
Водителя мусоровоза, устроившего смертельное ДТП с микроавтобусом, заключили под стражу
Тело 37-летнего мужчины вытащили из пруда в Челябинской области
Энтони Ярд провоцирует Сергея Ковалева перед боем в Челябинске
Прецедент в Челябинской области: абитуриенту поставили ноль баллов из-за неподписанного документа
Студенты из Челябинской области лучше всех показали себя на масштабной стройке
Жители Челябинской области скупают легковые авто