Жителей Челябинска ждет последний летний денек, а потом — утепляемся

СЕГОДНЯ 06:58 2019-08-22T07:12:16+03:00

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Хоть и дождики, зато тепло. Челябинцы наслаждаются днями, когда можно одеться по-летнему. Но время это на исходе. Скоро в городе похолодает, сообщает Челябинский гидрометцентр.

Последним теплом обещает отметиться пятница, 23 августа. Днем в Челябинске воздух прогреется до +27 градусов, а дождей не будет. Уже в субботу температура упадет до +23 градусов и вернутся небольшие дожди. Ко вторнику, 27 августа, в Челябинске похолодает до +16 градусов, также синоптики обещают нам дожди и слякоть.

Зато по области и в пятницу, и в субботу до +25...+29 градусов. Хотя при этом возможны дожди.

В последних числах августа на Южный Урал может также нагрянуть молодое бабье лето. Но пока синоптики его не видят.

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ИСТОЧНИК KP.RU