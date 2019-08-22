Власти Челябинска: в городе больше не будут строить новых микрорайонов
Власти Челябинска обсудили благоустройство города на ближайшие 2-3 года. Заседание муниципального проектного комитета города Челябинска прошло накануне.
Сергей Репринцев, временно исполняющий обязанности заместителя главы города по вопросам градостроительства сообщил:
— В Челябинске больше не будет возводиться новых жилых микрорайонов, а новые дома будут возводиться на месте ветхоаварийных.
Он считает, что это позволит решить вопрос необходимой инфраструктуры.
— В районах старой застройки, как правило уже есть школы, поликлиники и детские сады, — пояснил он.
Репринцев также добавил:
— На современном этапе застройщики не заинтересованы в ренновационных проектах, так как расходы на строительство от этого становятся больше. Требуется снос жилья и возведение маневренного фонда. А это может повлечь за собой удорожание готового жилья.
По расчетам Администрации Челябинска, на расселение уже признанных 78 ветхоаварийных домов требуется не менее 1 миллиарда рублей.
Задача — найти хотя бы эти средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU