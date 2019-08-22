2019-08-22T09:21:05+03:00
Происшествия

Последствия ночной аварии с такси в Челябинске попали на видео

ДТП произошло на Северо-Западе города
Лидия ПЕСКОВА
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Водителя такси доставили в больницу.Водителя такси доставили в больницу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Под утро этого четверга, 22 августа, на Северо-Западе Челябинска, в ДТП попало очередное такси. Последствия инцидента очевидцы аварии сняли на видео, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

На кадрах видны искореженная «Лада Гранта» и автомобиль скорой помощи. Насколько серьезной была авария, редакции рассказали в областном управлении ГИБДД.

— Авария произошла примерно в 5.40 утра у дома № 119 по улице Братьев Кашириных. Дом стоит у перекрестка с улицей Молодогвардейцев. Тридцатилетний водитель «Лады» не справился с управлением и ударил автомобиль об электроопору. Мужчину с травмами доставили в больницу, — рассказал КП-Челябинск начальник отдела пропаганды управления ГИБДД по Челябинской области Дмитрий Семкин.

Информации о пассажирах в ГИБДД нет. Скорее всего, в салоне машины, помимо водителя, никого не было.

Авария с такси в ночном Челябинске.Видео: сообщество "Регион-74"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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