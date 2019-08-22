2019-08-22T09:42:06+03:00
Спорт

В Челябинске открывают детскую футбольную школу московского «Спартака»

Филиалы будут работать на стадионе «Локомотив» и СК «Арена»
Алексей МИКУШИН
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Фото: fsspartak.com.Фото: fsspartak.com.
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На Южном Урале будут растить будущих звезд. С начала 2019 года легендарный московский «Спартак» запустил федеральный проект, призванный развивать детский футбол в регионах России и готовить резерв для красно-белых и других топ-клубов.

Запись детей (с 7-летнего возраста и старше) и формирование групп уже начались. А 24 августа в 11.00 на стадионе «Локомотив» пройдет торжественное открытие филиалов школы в Челябинске.

По словам организаторов в программе праздника будут конкурсы, мини-соревнования, футбольное шоу и демонстрационная тренировка для всех детей. Флаг «Спартака» на стадионе поднимет двукратный чемпион СССР в составе красно-белых Валерий Шмаров.

Занятия с детьми будут вести квалифицированные тренеры, работающие по методике подготовки футболистов московского «Спартака» (занятия платные, 2-5 раз в неделю, пробное занятие — бесплатно). Специалисты намерены приглашать самых талантливых, трудолюбивых ребят в столицу на учебную базу красно-белых.

Филиалы спортивной школы «Спартак-Юниор» будут работать в Челябинске на стадионе «Локомотив» и в СК «Арена» (ТРК «Фиеста»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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