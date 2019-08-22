Новорожденная девочка умерла в материнской кровати на Южном Урале

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-22T09:38:54+03:00

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В Челябинской области проводится проверка по факту смерти новорожденной девочки, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Трагедия пришла в поселок Зингейка Агаповского района. Молодая мать взяла на ночь в свою кровать дочку, которой едва исполнился месяц. Когда женщина утром открыла глаза, малышка уже не дышала.

— При осмотре тела не обнаружены признаки, которые указывают на криминальный характер смерти. Но мы обязаны проверить все обстоятельства этой трагедии. По предварительным данным, ребенок спал на кровати с матерью. Утром она обнаружила девочку без признаков жизни, — рассказали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU