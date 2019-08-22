Tele2 первым запустил бесплатный Онлайн-парк в Челябинске

22 Авг. 09:48 2019-08-23T12:15:26+03:00

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Новый центр притяжения горожан с современным технологичным пространством открылся 15 августа и будет работать каждый день вплоть до 15 сентября. Благодаря быстрому 4G-интернету от Tele2 в онлайн-парке можно комфортно отдыхать, смотреть кино и узнавать новое.

На территории оборудован коворкинг с бесплатным 4G Wi-Fi, где каждый может продуктивно и приятно провести время: расположиться с ноутбуком, подзарядить гаджет. Отвлечься от работы и отдохнуть можно за просмотром кино на скорости 4G: каждый день в онлайн-парке показывают фильмы на любой вкус. Для всех желающих на площадке есть свежесваренный кофе и попкорн.

Для любителей просвещения и дискуссий в онлайн-парке от Tele2 проходит серия тематических лекций. При поддержке института «Стрелка» и проекта Arzamas там показываются онлайн-выступления на определенные тематики: литература, музыка, архитектура и другие.

В парке работает VR-кинотеатр: любой желающий может погрузиться в мир виртуальной реальности с помощью скоростного мобильного интернета и посмотреть фильмы в формате 360°.

Кроме того, по выходным онлайн-парк радует посетителей развлекательной программой. Расписание фильмов, лекций и других активностей уточняйте на сайте. Онлайн-парк открыт каждый день с 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU