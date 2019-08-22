2019-08-22T10:12:01+03:00
Общество

Легендарные «Песняры» пожаловались на клонов, которых ждут на гастролях в Челябинске

О готовящемся концерте они узнали из интернета
Лидия ПЕСКОВА
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Сомнительную рекламу белорусы нашли в интернете. Фото: УФАС России по Челябинской области.Сомнительную рекламу белорусы нашли в интернете. Фото: УФАС России по Челябинской области.
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«Беловежская пуща», «За полчаса до весны», «Вологда»... Легендарные композиции «Песняров» из Белоруссии до сих пор помнят и любят многие. А как выглядит современный состав ансамбля, мало кто знает. Этим и пользуются аферисты, отправляясь на гастроли по огромной России. Один концерт 2 октября они должны дать в Челябинске. Недавно об этом узнали настоящие «Песняры» и пожаловались в Антимонопольную службу, сообщает пресс-служба УФАС России по Челябинской области.

— В своем заявлении «Песняры» сообщают, что музыканты-клоны незаконно используют товарный знак коллектива, в том числе в рекламе концерта, заявленного на сцене Дворца культуры железнодорожников. В заявлении сказано, что настоящим правопреемником ансамбля Мулявина и законным правообладателем товарного знака «Песняры» является государственное учреждение «Белорусский государственный ансамбль «Песняры» под управлением Козырева заявил, — рассказали в пресс-службе.

Если это действительно так, то рекламу концерта можно считать недостоверной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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