2019-08-22T10:30:42+03:00
Общество

В Челябинске на проспекте Победы трамваи пойдут по новой схеме

Причина — ремонт теплотрассы
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Трамваи на Северо-Западе Челябинска изменят схему движения.Трамваи на Северо-Западе Челябинска изменят схему движения.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В четверг, 22 августа, около дома № 384 по пр. Победы роют землю: коммунальщики займутся ремонтом теплотрассы. Работы продлятся до 30 августа.

Движение трамваев в сторону северо-запада с 23.00 22 августа до 06.00 26 августа будет организовано только до разворотного кольца по ул. Ворошилова.

Пассажирам следует быть внимательными: временно трамваи не будут останавливаться на остановках: «Ул. Чичерина», «Ул. 40 лет Победы», «Поликлиника», «Ул. Молдавская», «Ул. Солнечная».

Речь идет о маршрутах N 14, 15, 16, 17, 22.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На шлеме вратаря «Трактора» нарисовали питерские мосты
Новая версия убийства в Локомативном: жена депутата связалась с финансовой пирамидой и обескровила семейный бюджет
В Озерске построят ледовую академию «Высота»
В Челябинской области поймали кладбищенских вандалов
Легендарные «Песняры» пожаловались на клонов, которых ждут на гастролях в Челябинске
Tele2 открыл в Челябинске онлайн-парк с просмотром кино и коворкингом
«Спасала младшего брата»: на Южном Урале 12-летняя девочка погибла от удара током
В Челябинске открывают детскую футбольную школу московского «Спартака»
Новорожденная девочка умерла в материнской кровати на Южном Урале
Последствия ночной аварии с такси в Челябинске попали на видео
Власти Челябинска: в городе больше не будут строить новых микрорайонов
Здоровье важнее политических свобод: жители Челябинска назвали приоритетные права из Конституции