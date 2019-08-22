В Челябинске на проспекте Победы трамваи пойдут по новой схеме

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-22T10:30:42+03:00

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В четверг, 22 августа, около дома № 384 по пр. Победы роют землю: коммунальщики займутся ремонтом теплотрассы. Работы продлятся до 30 августа.

Движение трамваев в сторону северо-запада с 23.00 22 августа до 06.00 26 августа будет организовано только до разворотного кольца по ул. Ворошилова.

Пассажирам следует быть внимательными: временно трамваи не будут останавливаться на остановках: «Ул. Чичерина», «Ул. 40 лет Победы», «Поликлиника», «Ул. Молдавская», «Ул. Солнечная».

Речь идет о маршрутах N 14, 15, 16, 17, 22.

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ИСТОЧНИК KP.RU