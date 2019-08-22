В Челябинской области поймали кладбищенских вандалов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-22T10:59:14+03:00

Но родственники уверены, что задержали не тех

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Неподалеку от Златоуста есть село Куваши. На местном кладбище неизвестные повадились валить кресты и громить памятники. По подозрению в вандализме задержали троих подростков. Однако их близкие уверены — парней подставили. Об этом сообщает издание «Курс дела».

Родные одного из задержанных записали видеообращение и опубликовали в местных соцгруппах. Они уверены, что дети просто не могли расколоть каменные монументы. И виновных нужно искать среди местных бизнесменов-ритуальщиков.

Пока же полиция готовится поставить на учет троих задержанных парней. Никакой статьи им не грозит. Штраф светит родителям за ненадлежащее исполнение ритуальных обязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU