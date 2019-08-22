В Озерске построят ледовую академию «Высота»

СЕГОДНЯ 11:10 2019-08-22T11:10:08+03:00

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Во время рабочей поездки в Озерск руководитель Челябинской области Алексей Текслер посетил церемонию закладки символической капсулы на месте будущей ледовой арены «Высота». Здесь разместится спорткомплекс, которого так не хватает городу.

Арену построят через три года, в 2021 году. Финансировать большой проект будут бюджет Челябинской области, администрация Озерска, группа «ЧТПЗ» и ГК «Росатом». Концессионное соглашение подписано год назад, на Сочинском инвестфоруме.

- Дорогие друзья, земляки! Мы сегодня даем старт строительству нового объекта, куда будут ходить сотни детишек и взрослые жители города для того, чтобы заниматься спортом. В нашей области очень любят ледовые виды спорта: хоккей, фигурное катание. Строительство спортивного объекта в Озерске стало важным событием. Уверен, что ледовая академия поможет поднять на небывалую высоту достижения, которыми так славится Озерск. Поздравляю всех с началом строительства. Спасибо партнерам, которые решили принять участие в этом социально важном проекте, - сказал Алексей Текслер.

По пути в город глава региона осмотрел Каслинское шоссе: оно связывает одноименный город и Озерск. На состояние дороги в аккаунты руководителя области в соцсетях поступало много жалоб. Цена вопроса – более 100 млн руб. Первый участок в шесть км отремонтирован. Второй построят в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU