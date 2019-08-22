На шлеме вратаря «Трактора» нарисовали питерские мосты

СЕГОДНЯ 11:15 2019-08-22T11:16:31+03:00

Также изобразили медведя и модные геометрические фигуры

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Голкиперу ХК «Трактор» Ивану Федотову разрисовали шлем. Работу выполнил тюменский художник Илья Соколов. На вратарском шлеме изображены разводные мосты, медведь и геометрические фигуры. Об этом сообщает сайт «Хорошие новости Челябинской области».

Медведь — символ клуба, геометрия — символизирует уральские минералы, но причем тут мосты на Неве? Дело в том, что Федотов родом из Санкт-Петербурга. На работу ушло около десяти дней. Мастер постоянно согласовывал эскизы с хоккеистом.

В прошлом сезоне Федотов играл в «Салавате Юлаеве». Шлем ему делал тот же художник.

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