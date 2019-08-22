На шлеме вратаря «Трактора» нарисовали питерские мосты
Голкиперу ХК «Трактор» Ивану Федотову разрисовали шлем. Работу выполнил тюменский художник Илья Соколов. На вратарском шлеме изображены разводные мосты, медведь и геометрические фигуры. Об этом сообщает сайт «Хорошие новости Челябинской области».
Медведь — символ клуба, геометрия — символизирует уральские минералы, но причем тут мосты на Неве? Дело в том, что Федотов родом из Санкт-Петербурга. На работу ушло около десяти дней. Мастер постоянно согласовывал эскизы с хоккеистом.
В прошлом сезоне Федотов играл в «Салавате Юлаеве». Шлем ему делал тот же художник.
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