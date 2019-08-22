В Челябинске задержан чиновник, отвечающий за сохранность лесов
В Челябинской области задержан 32-летний Игорь Белов, заместитель руководитель Чебаркульского лесничества. Это — одно из самых крупных лесных угодий в регионе.
В отношении Белова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Подозревается, что он получил мзду в 270 тыс руб. За решеткой он может провести от семи до 12 лет.
По версии правоохранительных органов, Белов получил взятку от предпринимателей из Миасса за помощь в продвижении бизнес-интересов. Коммерсанты мечтали зайти с арендой на один из участков Уйского лесничества.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU