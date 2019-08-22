В Челябинске задержан чиновник, отвечающий за сохранность лесов

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-22T11:31:59+03:00

По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере

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В Челябинской области задержан 32-летний Игорь Белов, заместитель руководитель Чебаркульского лесничества. Это — одно из самых крупных лесных угодий в регионе.

В отношении Белова возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Подозревается, что он получил мзду в 270 тыс руб. За решеткой он может провести от семи до 12 лет.

По версии правоохранительных органов, Белов получил взятку от предпринимателей из Миасса за помощь в продвижении бизнес-интересов. Коммерсанты мечтали зайти с арендой на один из участков Уйского лесничества.

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ИСТОЧНИК KP.RU