В контактном зоопарке Челябинска питомцы перестали реагировать на людей
На странности в поведении животных обратил внимание ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов. С ним пообщался портал «Курс дела». Горожанин посетил контактный зоопарк в парке Гагарина и заметил признаки психотропного воздействия на питомцев.
Странным специалисту показалось поведение трех кошек и енота. По словам Баграта, животные вели себя лениво и не реагировали на происходящее вокруг — даже когда их брали за лапу. Ветеринар предположил, что зверям вкололи миорелаксанты — препараты, которые действуют как сильное успокоительное.
Владелец контактного зоопарка в разговоре с журналистами отверг все обвинения и заявил, что готов предоставить кровь животных на анализ, но за счет ветеринара.
Животные под миорелаксантами в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU