В контактном зоопарке Челябинска питомцы перестали реагировать на людей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-22T11:54:38+03:00

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На странности в поведении животных обратил внимание ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов. С ним пообщался портал «Курс дела». Горожанин посетил контактный зоопарк в парке Гагарина и заметил признаки психотропного воздействия на питомцев.

Странным специалисту показалось поведение трех кошек и енота. По словам Баграта, животные вели себя лениво и не реагировали на происходящее вокруг — даже когда их брали за лапу. Ветеринар предположил, что зверям вкололи миорелаксанты — препараты, которые действуют как сильное успокоительное.

Владелец контактного зоопарка в разговоре с журналистами отверг все обвинения и заявил, что готов предоставить кровь животных на анализ, но за счет ветеринара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/727406" frameborder="0"></iframe> Животные под миорелаксантами в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU