На трассе в Челябинской области опрокинулся грузовик

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-22T11:59:23+03:00

На трассе М-5 опрокинулся грузовик. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области".

На М-5 около Аши водитель фуры не справился с управлением

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ДТП 22 августа на трассе Москва — Челябинск случилось на пустой трассе. НА территории Ашинского района 36-летний водитель грузовика ФАД при повороте направо не справился с управлением. Тяжелая фура опрокинулась.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, пассажир, 19-летний парень, получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля Даф, житель города Челябинска, его пассажир житель города Еманжелинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU