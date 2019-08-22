2019-08-22T11:59:23+03:00
Происшествия

На трассе в Челябинской области опрокинулся грузовик

На М-5 около Аши водитель фуры не справился с управлением
Ольга АНТОНОВА
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На трассе М-5 опрокинулся грузовик. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области".На трассе М-5 опрокинулся грузовик. Фото: группа "Управление ГИБДД по Челябинской области".
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ДТП 22 августа на трассе МоскваЧелябинск случилось на пустой трассе. НА территории Ашинского района 36-летний водитель грузовика ФАД при повороте направо не справился с управлением. Тяжелая фура опрокинулась.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области, пассажир, 19-летний парень, получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель автомобиля Даф, житель города Челябинска, его пассажир житель города Еманжелинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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