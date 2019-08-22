2019-08-22T12:31:53+03:00
Общество

В Челябинской области снизится транспортный налог

Депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу руководителя региона Алексея Текслера
Ольга АНТОНОВА
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"Беру! Транспортный налог обещают снизить!"."Беру! Транспортный налог обещают снизить!".Фото: Евгения ВАСИНА
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Список автовдадельцев-льготников по уплате транспортного налога в Челябинской области планируется расширить с 1 января 2020 г. Члены комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания поддержали предложение главы региона.

Ранее налоговое бремя облегчили для пенсионеров, владеющий авто с мощностью до 150 лошадиных сил. Далее список был расширен категорией пенсионеров-автовладельцев с «движками» авто до 180 «лошадей».

— Мы поддержали инициативу главы региона Алексея Текслера. Члены комитета одобрили предложение по снижению ставки транспортного налога на 30 % для всех жителей области, владеющих автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил. В списке — и владельцы мотоциклов до 36 лошадиных сил, — сказал председатель комитета Владимир Мякуш.

Как изменится налоговая ставка с 1 января 2020 года, если новацию главы региона одобрит депутатский корпус на августовском заседании:

— для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л/с — с 7,7 до 5,1 руб; до 150 л/с. — с 20 до 13,4 руб;

— для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 20 л/с. — с 4,5 до 3 руб; до 36 л/с — с 7,7 до 5,1 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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