Дерево пустило корни прямо на фасаде здания в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-22T12:57:13+03:00

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Здание по Свердловскому проспекту, 74 буквально расцветает на глазах. Под мансардой на высоте четвертого этажа пустило корни зеленое деревце. Снизу толком и не понять: то ли тополек, то ли клен.

Ощущения, от увиденного, двоякие. С одной стороны радуешься за силу матушки-природы — и на камнях растут деревья. А может быть, высадить на крыше целую рощу? Но с другой стороны, любой строитель посмотрит и за голову схватится: фасад и внутренние конструкции на крыше превращаются в «плодородную почву». Строение возвели около 80 лет назад.

Мы не собираемся вдаваться в тонкости строительных технологий, выяснять, кто является собственником здания. А может корни дерева, наоборот, держат и укрепляют конструкцию? Начнешь его убирать, глядишь, крыша развалится? Или этот «тополек» вошел в программу озеленения Челябинска и находится под охраной государства и муниципалитета? В любом случае дерево на фасаде здания в центре города-миллионника — это, пожалуй, не комильфо. Правда, «зеленые» вполне могут возразить, и встать на защиту деревца.

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