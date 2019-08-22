2019-08-22T12:57:13+03:00
Общество

Дерево пустило корни прямо на фасаде здания в центре Челябинска

Горожане дивятся силе природы
Алексей МИКУШИН
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Дерево растет на здании в районе Алого поля.Дерево растет на здании в районе Алого поля.Фото: Алексей МИКУШИН
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Здание по Свердловскому проспекту, 74 буквально расцветает на глазах. Под мансардой на высоте четвертого этажа пустило корни зеленое деревце. Снизу толком и не понять: то ли тополек, то ли клен.

Ощущения, от увиденного, двоякие. С одной стороны радуешься за силу матушки-природы — и на камнях растут деревья. А может быть, высадить на крыше целую рощу? Но с другой стороны, любой строитель посмотрит и за голову схватится: фасад и внутренние конструкции на крыше превращаются в «плодородную почву». Строение возвели около 80 лет назад.

Мы не собираемся вдаваться в тонкости строительных технологий, выяснять, кто является собственником здания. А может корни дерева, наоборот, держат и укрепляют конструкцию? Начнешь его убирать, глядишь, крыша развалится? Или этот «тополек» вошел в программу озеленения Челябинска и находится под охраной государства и муниципалитета? В любом случае дерево на фасаде здания в центре города-миллионника — это, пожалуй, не комильфо. Правда, «зеленые» вполне могут возразить, и встать на защиту деревца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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