В Челябинске сыграют матч первенства России по футболу

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-22T13:07:11+03:00

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В пятницу, 23 августа в очередном туре «горожане» на поле стадиона «Локомотив» принимают гостей с берегов Волги.

В прошлом сезоне «Челябинск» дважды встречался с «Волгой» и в обоих матчах уступил. Так, что этот матч будет принципиальным для нашей команды. Тем более, что команды расположились рядышком в турнирной таблице. «Волга» — на пятом месте, ФК «Челябинск» — на шестом. Команды разделяют всего два очка.

У «горожан» есть также повод реабилитироваться перед болельщиками за два поражения в предыдущих турах. «Челябинск» уступил дома «Тюмени» (1:2) и в выездной игре — «КамАЗу» (1:3).

23 августа. Челябинск. Стадион «Локомотив». ФК «Челябинск» - «Волга» (Ульяновск). Начало в 18.00. Цена билетов – 100 рублей, студенты и пенсионеры – 50 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU