В Челябинске сыграют матч первенства России по футболу
В пятницу, 23 августа в очередном туре «горожане» на поле стадиона «Локомотив» принимают гостей с берегов Волги.
В прошлом сезоне «Челябинск» дважды встречался с «Волгой» и в обоих матчах уступил. Так, что этот матч будет принципиальным для нашей команды. Тем более, что команды расположились рядышком в турнирной таблице. «Волга» — на пятом месте, ФК «Челябинск» — на шестом. Команды разделяют всего два очка.
У «горожан» есть также повод реабилитироваться перед болельщиками за два поражения в предыдущих турах. «Челябинск» уступил дома «Тюмени» (1:2) и в выездной игре — «КамАЗу» (1:3).
23 августа. Челябинск. Стадион «Локомотив». ФК «Челябинск» - «Волга» (Ульяновск). Начало в 18.00. Цена билетов – 100 рублей, студенты и пенсионеры – 50 рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU