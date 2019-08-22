На границе Челябинской области и Башкирии произошло землетрясение силой 3,3 балла

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-22T17:33:37+03:00

Во время землетрясения под Катав-Ивановском в домах осыпалась штукатурка, а с крыш падала черепица. Фото: соцсети.

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Уральские горы снова трясет. Во вторник, 20 августа, Казахстанский национальный центр данных зафиксировал землетрясение силой 3,3 балла на границе Челябинской области и Башкирии. Два толчка с разницей в два часа произошли под Магнитогорском, в районе горных деревушек Кужаново и Салаватово.

Ученые полагают, что весь Урал в последние годы переживает усиление сейсмической активности. Жители Челябинской области еще не забыли сильное землетрясение под Катав-Ивановском, которое произошло в сентябре 2018 года, его магнитуда составила 5,5 балла.

Землетрясения на Урале имеют природное происхождение и могут продолжиться еще пару лет. Последние толчки могли быть отголоском толчков в Средней Азии.

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ИСТОЧНИК KP.RU