На границе Челябинской области и Башкирии произошло землетрясение силой 3,3 балла
Уральские горы снова трясет. Во вторник, 20 августа, Казахстанский национальный центр данных зафиксировал землетрясение силой 3,3 балла на границе Челябинской области и Башкирии. Два толчка с разницей в два часа произошли под Магнитогорском, в районе горных деревушек Кужаново и Салаватово.
Ученые полагают, что весь Урал в последние годы переживает усиление сейсмической активности. Жители Челябинской области еще не забыли сильное землетрясение под Катав-Ивановском, которое произошло в сентябре 2018 года, его магнитуда составила 5,5 балла.
Землетрясения на Урале имеют природное происхождение и могут продолжиться еще пару лет. Последние толчки могли быть отголоском толчков в Средней Азии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU