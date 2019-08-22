2019-08-22T18:10:24+03:00
Происшествия

Мебельщик обманул заказчика из Челябинска на 30 тысяч рублей

В полиции полагают, что обманутых гораздо больше
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Если вы пострадали от этого человека - звоните. Фото: полиция.Если вы пострадали от этого человека - звоните. Фото: полиция.
Изменить размер текста:

В Подмосковье задержан 27-летний житель Челябинска, который брал деньги за изготовление мебели, однако заказы не выполнял. Теперь его будут судить за мошенничество, сообщает ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

— Злоумышленник размещал объявления на известных сайтах с предложением изготовить и собрать мебель. Одним из его заказчиков стал 21-летний молодой человек. После заключения договора он отдал мошеннику 30 тысяч рублей, но мебели не дождался и вынужден был обратиться в полицию, — рассказываю в пресс-службе.

Сейчас мошеннику грозят пять лет заключения. Но полицейские полагают, что обманутый был не единственным.

Если вы также пострадали от действий этого человека, обратитесь в полицию по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14. Либо в отдел района, где вы живете.

Заявления от граждан принимаются круглосуточно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Троицке отказалась от переноса мощей святой Дуняши Чудиновской
«Трактор» уступил в первом матче на Мемориале Ромазана в Магнитогорске
На границе Челябинской области и Башкирии произошло землетрясение силой 3,3 балла
Дети пытались выбраться из окна дома в Челябинске, связав простыни
Убийцу жены в поселке Локомотивный Челябинской области отправили за решетку
Жительница Челябинска неожиданно родила на курорте в Турции
Задержан начальник полиции из Челябинской области, которого подозревают в домогательствах
В Челябинске объявлен режим «черного неба»
Неизвестный пытался увести за собой 11-летнего ребенка в Копейске
«Трактор» принял в свои ряды еще одного нападающего
После того, как в центре Челябинска сбили ребенка, чиновники пообещали поставить там светофор
Чтобы расселить все аварийные дома в Челябинске нужен миллиард рублей
Право на свободу слова оказалось непопулярно у жителей Челябинска
Чтобы почтить легендарного дворянина, на Южный Урал привезут землю с его родины
Школьница со взрослым парнем сбежала от родителей в Челябинской области
В огород к жителю Зауралья влетел дорогой внедорожник