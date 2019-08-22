Мебельщик обманул заказчика из Челябинска на 30 тысяч рублей
В Подмосковье задержан 27-летний житель Челябинска, который брал деньги за изготовление мебели, однако заказы не выполнял. Теперь его будут судить за мошенничество, сообщает ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.
— Злоумышленник размещал объявления на известных сайтах с предложением изготовить и собрать мебель. Одним из его заказчиков стал 21-летний молодой человек. После заключения договора он отдал мошеннику 30 тысяч рублей, но мебели не дождался и вынужден был обратиться в полицию, — рассказываю в пресс-службе.
Сейчас мошеннику грозят пять лет заключения. Но полицейские полагают, что обманутый был не единственным.
Если вы также пострадали от действий этого человека, обратитесь в полицию по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14. Либо в отдел района, где вы живете.
Заявления от граждан принимаются круглосуточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU