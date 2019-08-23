2019-08-23T05:41:23+03:00
Общество

Дорожное ноу-хау: в Челябинской области ливневки застелили ковролином

Пользователи соцсетей смеются над имитацией газона
Ирина КАРЕЛИНА
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Как вам такая идея? Фото: соцсетиКак вам такая идея? Фото: соцсети
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Зеленый ковер вдоль дорог Златоуста активно обсуждают в соцсетях.

— Какие изощренные технологии в дорожном хозяйстве! Скоро линолеум стелить начнут, — смеются пользователи соцсетей

Дорожное ноу-хау в Златоусте. Фото: соцсети

Дорожное ноу-хау в Златоусте. Фото: соцсети

— Это реально ковролин? Представляете, во что он осенью превратится! — прокомментировал Сергей Котов в группе «ЧП Златоуст Челябинск» в ВК.

Другие подписчики ответили ему, что испортиться не успеет — раньше уберут. Горожане считают, что эти меры временные. Одни говорят, что сделано к выборам. Другие — ко Дню города. Третьи считают, что местные власти ждут приезд главы Челябинской области, вот и готовятся таким образом.

— Испокон веков там были обычные решетки, которые служили ливневкой. И никому они не мешали, никто в них не проваливался. Теперь перед приездом дорогих гостей все заделали бетонными плитами и покрыли ковром. Ужас! — написал Дмитрий Сыромолотов в группе «Регион-74 | Златоуст» в ВК.

Оригинально! Фото: соцсети

Оригинально! Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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