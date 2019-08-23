Метеорит, верблюд, супергерой: жители Челябинска рисуют футболку, которая изменит имидж города

СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-23T06:58:01+03:00

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Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов предложил горожанам покреативить. У себя в группе во «ВКонтакте» он объявил конкурс на самый оригинальный парный принт для футболок с надписями «Друг из Челябинска» и «У меня есть друг из Челябинска». Урбанист считает, что эти футболки помогут изменить имидж южноуральской столицы.

Принт от Никиты Курочкина.

— Все устали от суровости, серости, метеорита. Челябинску нужен новый бренд! Он долгое время был городом массовой миграции. Сюда приезжало много людей и отсюда много уезжало. Челябинцы живут по всему свету. А значит, у каждого человека на свете есть друг из Челябинска, — рассказал концепцию Лев Владов.

Такие футболки предложила Полина Суханова.

Одна футболка — для челябинца, другая — для его друзей. Горожане уже начали присылать свои варианты. Главной темой все же остается метеорит. Его изображают чаще всего. Кто-то не проникся позитивом и рисует принты на больные темы: экология, метро. Несколько человек придумали своих персонажей: веселого верблюда и челябинского супергероя.

Автор: Артем Запевалов.

ПРидумала Анастасия Агатова.

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ИСТОЧНИК KP.RU