Метеорит, верблюд, супергерой: жители Челябинска рисуют футболку, которая изменит имидж города
Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов предложил горожанам покреативить. У себя в группе во «ВКонтакте» он объявил конкурс на самый оригинальный парный принт для футболок с надписями «Друг из Челябинска» и «У меня есть друг из Челябинска». Урбанист считает, что эти футболки помогут изменить имидж южноуральской столицы.
Принт от Никиты Курочкина.
— Все устали от суровости, серости, метеорита. Челябинску нужен новый бренд! Он долгое время был городом массовой миграции. Сюда приезжало много людей и отсюда много уезжало. Челябинцы живут по всему свету. А значит, у каждого человека на свете есть друг из Челябинска, — рассказал концепцию Лев Владов.
Такие футболки предложила Полина Суханова.
Одна футболка — для челябинца, другая — для его друзей. Горожане уже начали присылать свои варианты. Главной темой все же остается метеорит. Его изображают чаще всего. Кто-то не проникся позитивом и рисует принты на больные темы: экология, метро. Несколько человек придумали своих персонажей: веселого верблюда и челябинского супергероя.
Автор: Артем Запевалов.
ПРидумала Анастасия Агатова.
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ИСТОЧНИК KP.RU