2019-08-23T06:52:15+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с активистами региональной «Опоры России»

Предпринимателям глава региона рассказал о намерении пересмотреть величину ставки налога по упрощенной системе
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Открывая заседание регионального отделения «Опоры России», руководитель Челябинской области заявил о важности поддержки малого и среднего бизнеса на Южном Урале:

— Для нашей области, для всей России развитие предпринимательства — ключевой приоритет. Развитие бизнеса дает свежие идеи, появляются новые предприятия, сервисы. Развивается огромный потенциал нашей страны. Челябинская область — один из лидеров в стране по поддержке малого и среднего бизнеса. Но важно не останавливаться на достигнутом и иди вперед.

Алексей Текслер заявил, что правительство региона поддержит проекты, направленные на рост налоговой базы, создавая для их развития условия. Кроме того, ставка по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса в Челябинской области должна снизиться

Также Глава региона высказал свою позицию о ставках по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса. Бизнесмены могут ликовать: Алексей Текслер намерен работать над тем, чтобы ставка в регионе снизилась.

— Систем обложения для предпринимательства несколько. Но основная — упрощенная система налогообложения. Максимальные ставки определены федеральным законодательством, но и регионы смогут устанавливать ставки, которые посчитают необходимыми. Сейчас мы идем по максимальным пределам этой ставки. Назрела необходимость изменения системы, чтобы она стала более гибкой. Это поможет мотивировать бизнесменов к созданию новых производств, новых бизнесов, новых сервисов. Я считаю, гибкая система позволит в будущем базу налогов увеличить. Будет расти активность предпринимателей, будет расти налогооблагаемая база. Мною даны поручения для проработки этого вопроса, — заявил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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