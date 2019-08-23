2019-08-23T07:11:22+03:00
Общество

Мошенник из Челябинска задержан в Подмосковье

Он продавал людям несуществующие услуги
Ольга АНТОНОВА
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Задержали подозреваемого в мошенничестве челябинца в Москве.Задержали подозреваемого в мошенничестве челябинца в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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27-летний житель Челябинска размещал в Интернете объявления об оказании услуг по изготовлению и сборке кухонной мебели. Один из челябинцев решил воспользоваться предложением. Заказчик и исполнитель заключили договор, после чего «мебельных дел мастер» взял предоплату — 30 тыс руб. После чего перестал выходить на связь. Обманутый клиент пошел в полицию.

Сотрудники Уголовного розыска отдела полиции «Северо-Западный» УМВД России по Челябинску задержали подозреваемого далеко от дома. Для проведения спецоперации ми пришлось выезжать в Подмосковье.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обманщику светит лишение свободы сроком до пяти лет.

Полицейские подозревают, что задержанный может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений в Челябинске. Потому пострадавшим от его действий нужно обратиться в дежурную часть Управления МВД России по Челябинску по тел.: (351) 265-02-00, 266-14-14.

Внимательно всмотритесь в это лицо. Он вас не обманывал? Фото: 74.мвд.рф

Внимательно всмотритесь в это лицо. Он вас не обманывал? Фото: 74.мвд.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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