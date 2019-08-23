На Северо-Западе Челябинска из-за светофора случился коллапс

СЕГОДНЯ 07:44 2019-08-23T07:44:54+03:00

Вот что бывает, если ломается светофор. Фото: соцсети.

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Как на дорогах Индии или Китая: ленты выстроившихся друг за другом машин, раздраженные водители, сигналы клаксонов. В вечерний час-пик, в Челябинске, на перекрестке пр. Победы — ул. 40 лет Победы около 19.00 отрубился светофор.

Через 15 минут к месту подоспел регулировщик, которому долго пришлось разводить потоки спешащих после работы домой.

— На Комсомольском проспекте то один светофор вырубало, то другой, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск участник «пробки» Эдуард Камалов. — Нет у людей наших терпения ни сколько. Орут, сквернословят. Будто первый раз в жизни техника отказывает. Спасибо регулировщику: четко все развел, и мы поехали домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU