Небо над Челябинском прикрывает сверхзуковой самолет-разведчик

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-23T07:56:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиационный полк, дислоцирующийся в Челябинске, на аэродроме Шагол, пополнил самолет-разведчик Су-24МР. Сверхзуковой самолет развивает скорость до 1700 км/ч на предельно малых высотах.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, Су-24МР поступил на вооружение в смешанную авиационную дивизию 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированную в Челябинской области.

Самолет оснащен уникальной аппаратурой радиолокационной разведки с фиксацией изображений. Он может подниматься на высоту до 11,5 тысяч метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU