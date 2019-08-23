Небо над Челябинском прикрывает сверхзуковой самолет-разведчик
Авиационный полк, дислоцирующийся в Челябинске, на аэродроме Шагол, пополнил самолет-разведчик Су-24МР. Сверхзуковой самолет развивает скорость до 1700 км/ч на предельно малых высотах.
Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, Су-24МР поступил на вооружение в смешанную авиационную дивизию 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированную в Челябинской области.
Самолет оснащен уникальной аппаратурой радиолокационной разведки с фиксацией изображений. Он может подниматься на высоту до 11,5 тысяч метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU