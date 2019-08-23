В Челябинске в Ленинском районе восстановлено движение трамваев

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-23T08:18:37+03:00

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На улице Новороссийской нынешним утром остановились трамваи маршрутов № 8, 18, 22.

— Мусоровоз зацепил контактную сеть, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Службе организации движения администрации Челябинска. — Но полного обрыва контактной сети нет, потому восстановили электропитание и движение быстро. Сейчас трамваи уже работают.

Напомним, на Северо-Западе Челябинска движение трамваев в сторону конечной со вчерашнего вечера до 06.00 26 августа открыто только до разворотного кольца по ул. Ворошилова из-за ремонта теплотрассы по пр. Победы. Речь идет о маршрутах № 4, 15, 16, 17, 22.

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ИСТОЧНИК KP.RU