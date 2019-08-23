В Челябинской области в лобовом ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-23T08:45:47+03:00

Оба автомобиля улетели в кювет. Фото: группа ugibdd_174 vk.com

В аварии на трассе в Аргаяшском районе травмирована шестилетняя девочка

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ДТП случилось накануне вечером на 42 км районной дроги Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево. При неустановленных обстоятельствах 38-летний мужчина, управляя автомобилем Фольксваген Тигуан, выехал на полосу встречного движения. Там лоб в лоб внедорожник столкнулся с движущимся навстречу грузовиком Исудзу.

В аварии 32-летний водитель автомобиля Исудзу получил повреждения, но госпитализация ему не потребовалось, назначено амбулаторное лечение.

Как сообщили коррреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, в больницу попал 67-летний пассажир автомобиля Фольксваген. Еще один пассажир, шестилетняя девочка, получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что все участники дорожно-транспортного происшествия — жители Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU