2019-08-23T10:14:13+03:00
Общество

Экологи Челябинска проиграли в Верховном суде иск по свалке в Полетаево

Местных жителей не услышала высшая судебная инстанция
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Свалки - беда городов и сел.Свалки - беда городов и сел.
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Верховный суд не удовлетворил иск челябинских экологов, протестующих против размещения мусорного полигона вблизи села Полетаево. Высшая судебная инстанция признала законной действующую территориальную схему размещения отходов. Решение Верховного суда не подлежит отмене.

Самые активные жители села Полетаево вот уже два года борются за признание незаконной территориальной схемы по обращению с отходами. По ней весь мусор Челябинска должен вывозиться в село.

— Полигон незаконен, так как у него нет необходимой документации, и он не может принимать отходы из областного центра, — уверены люди. — Полигон строился как место для приема отходов местных поселков. А стал единственным местом для утилизации мусора целого мегаполиса.

Это дело ранее рассматривал областной суд и согласился с доводами жителей Полетаево. Министерство экологии региона в кассационной инстанции опротестовало это решение. Поэтому экоактивисты обратились в Верховный суд РФ и проиграли.

Сейчас полигон под Полетаево активно развивается. Этой осенью появятся две дополнительные мусоросортировки, цех обработки отходов и цех по утилизации крупногабаритного мусора.

Завершение рекультивации свалки в Челябинске планируется в три этапа к 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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