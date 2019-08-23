Выпавший накануне из окна двухлетний мальчик скончался в больнице в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-23T10:30:02+03:00

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Двухлетний мальчик из Коркино остался дома с собственной бабушкой. Когда женщина отвлеклась на соседку, он залез на подоконник и выпал с пятого этажа. Это случилось 22 августа. В пятницу, 23 августа, малыш скончался в больнице.

— Упавший с пятого этажа мальчик получил слишком тяжелые травмы. Даже перевести его в детскую областную больницу в Челябинск не представлялось возможным. Но доктора из Челябинска помогали нам бороться за жизнь малыша. Однако чуда, увы, не случилось. Малыш скончался, — рассказал КП-Челябинск главный врач городской больницы №1 города Коркино Виктор Филиппов.

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ИСТОЧНИК KP.RU