Выпавший накануне из окна двухлетний мальчик скончался в больнице в Челябинской области
Двухлетний мальчик из Коркино остался дома с собственной бабушкой. Когда женщина отвлеклась на соседку, он залез на подоконник и выпал с пятого этажа. Это случилось 22 августа. В пятницу, 23 августа, малыш скончался в больнице.
— Упавший с пятого этажа мальчик получил слишком тяжелые травмы. Даже перевести его в детскую областную больницу в Челябинск не представлялось возможным. Но доктора из Челябинска помогали нам бороться за жизнь малыша. Однако чуда, увы, не случилось. Малыш скончался, — рассказал КП-Челябинск главный врач городской больницы №1 города Коркино Виктор Филиппов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU