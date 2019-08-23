В Челябинске ждет суда лжеминер железнодорожного вокзала

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-23T10:43:22+03:00

В октябре прошлого года из-за выходки пьяного челябинца эвакуировали более 100 человек

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Расследование уголовного дела, возбужденного против 36-летнего челябинца, завершено. Скоро на скамье подсудимых окажется лжеминер Челябинского железнодорожного вокзала.

В октябре прошлого года в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте поступило анонимное сообщение о том, что на вокзале находится предмет, представляющий опасность для граждан.

— Из здания вокзала было эвакуировано более ста пассажиров и работников железной дороги. При проведении обследования оперативными службами подозрительных либо представляющих опасность предметов не обнаружено, — сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Оперуполномоченные угрозыска оперативно установили личность звонившего. Им оказался 36-летний ранее судимый житель Тракторозаводского района города. Задержали его дома. Транспортные полицейские установили, что подозреваемый звонил будучи пьяным.

Следователи Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте возбудили в уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах». Лжеминеру с ЧТЗ грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет и крупный, до 700 тыс руб, штраф.

Вина подозреваемого доказана полностью. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU