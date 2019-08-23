Энергетики простят населению пени по платежам за целый год в Челябинской области
С 1 июля гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области стала компания «Россети Урал». До 1 октября она не будет начислять пени по долгам населения за электричество, сообщает пресс-служба компании пресс-службы «Россети Урал» — «Челябэнерго».
— Компания «Россети Урал» откажется от начисления и взыскания пени физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, если задолженность за электричество будет полностью оплачена до 1 октября 2019 года, — замечают в пресс-службе.
Речь идет о долгах, накопленных с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года, то есть в период, когда ОАО «МРСК Урала» выполняло функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU