2019-08-23T11:17:49+03:00
Общество

Жители Челябинской области хранят в банках 443 миллиарда рублей

Для накоплений южноуральцы предпочитают вклады, а не кубышку
Ольга АНТОНОВА
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Челябинцы предпочитают банковский вклад домашней кубышке.Челябинцы предпочитают банковский вклад домашней кубышке.Фото: Евгения ГУСЕВА
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«Копейка рубль бережет» — этому совету следуют жители Челябинской области. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России, на 1 июля на вкладах южноуральцев хранится более 443 млрд руб. Это на 31,2 млрд руб (плюс 7,6%) выше, чем в июле прошлого года.

Для сравнения: на вкладах жителей Тюменской области хранится почти в два раза больше.

— Почти 90% накоплений южноуральцы хранят в рублях, — комментирует управляющий челябинского отделения Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Средняя ставка по рублевым вкладам — 5,8%; по депозитам в долларах США — 0,9%; в евро — 0,2%.

Если разделить весь объем вкладов на число жителей региона, выйдет 127,6 тыс руб на человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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