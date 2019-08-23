Житель Челябинска отправится покорять Гренландское море на каяке

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-23T11:55:37+03:00

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Популяризатор гребли из Челябинска Юрий Важенин намерен отправиться в Норвегию, чтобы пройти по Гренландскому морю вдоль береговой линии. Путешествовать он будет на каяке. Плавание займет не меньше десяти дней. В дальнейшем маршрут может лечь в основу тура. Об этом пишет сайт «Хорошие новости Челябинской области».

Аборигены северных земель издревле ходили на каяках в море: занимались охотой, рыбачили. Поэтому судно в этих краях хорошо знакомо. Старт путешествия из из города Баренцбурга.

— Большое путешествие на каяках в альма-матер каякинга, архипелаг Шпицберген! А это, вдумайтесь 78° Северной широты, всего 1200 км. до Северного полюса. Гренландское море, и родина каякинга. Это произошло так неожиданно, и благодаря команде, центр арктического туризма «Грумант», в лице Тимофея Рагожина. И с сегодняшнего дня, каждый день, будет посвящен, детской мечте. Которая родилась из фильма «Два капитана». И пока так и не исполнена, — написал Юрий на своей странице во «Вконтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU